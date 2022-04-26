Юрген Клопп: «Эмери – тренер мирового уровня. Видел матчи «Вильярреала» с «Баварией» и «Ювентусом», и это вау!»

Тренер высказался о предстоящем матче с «Вильярреалом».

Завтра команды сыграют в первом матче 1/2 финала .

«Мы провели тщательный анализ. Я и раньше очень уважал Унаи Эмери и «Вильярреал», потому что видел их матчи с «Баварией» и , и это вау! Впечатляет.

Унаи – тренер, помешанный на деталях. По ходу игры он готов к разным ситуациям, и команда выполняет его указания. Они очень, очень хороши.

«Вильярреал» по-разному умеет начинать атаки, прессинговать, реагировать на текущий счет. Эмери – тренер мирового уровня, который делает невероятную работу в .

Наша задача – максимально усложнить им жизнь. Мы попытаемся сделать это на протяжении обоих матчей», – сказал немец.