Юрген Клопп: «Эмери – тренер мирового уровня. Видел матчи «Вильярреала» с «Баварией» и «Ювентусом», и это вау!»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Вильярреалом».
Завтра команды сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Мы провели тщательный анализ. Я и раньше очень уважал Унаи Эмери и «Вильярреал», потому что видел их матчи с «Баварией» и «Ювентусом», и это вау! Впечатляет.
Унаи – тренер, помешанный на деталях. По ходу игры он готов к разным ситуациям, и команда выполняет его указания. Они очень, очень хороши.
«Вильярреал» по-разному умеет начинать атаки, прессинговать, реагировать на текущий счет. Эмери – тренер мирового уровня, который делает невероятную работу в «Вильярреале».
Наша задача – максимально усложнить им жизнь. Мы попытаемся сделать это на протяжении обоих матчей», – сказал немец.