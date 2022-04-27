Эвра о сексуальном насилии в 13 лет со стороны учителя: «Это сильно повлияло на мою жизнь. Стыдишься самого себя, перестаешь доверять кому бы то ни было»

Патрис Эвра вспомнил о пережитом сексуальном насилии в детстве.
В прошлом году бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию со стороны учителя. Тот засунул пенис Патриса себе в рот.
Экс-футболист рассказал о влиянии этого эпизода на свою жизнь.
«Сексуальное насилие в 13 лет сильно повлияло на мою жизнь. Ты просто стыдишься самого себя.
Когда перестаешь доверять авторитетам, – а это был мой завуч – перестаешь доверять кому бы то ни было», – сказал Эвра в передаче BBC.
Монолог Патриса Эвра: в 13 лет стал жертвой сексуального насилия, теперь хочет помочь другим детям