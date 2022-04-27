Эвра о сексуальном насилии в 13 лет со стороны учителя: «Это сильно повлияло на мою жизнь. Стыдишься самого себя, перестаешь доверять кому бы то ни было»

Патрис Эвра вспомнил о пережитом сексуальном насилии в детстве.

В прошлом году бывший защитник и сборной рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию со стороны учителя. Тот засунул пенис Патриса себе в рот.

Экс-футболист рассказал о влиянии этого эпизода на свою жизнь.

«Сексуальное насилие в 13 лет сильно повлияло на мою жизнь. Ты просто стыдишься самого себя.

Когда перестаешь доверять авторитетам, – а это был мой завуч – перестаешь доверять кому бы то ни было», – сказал Эвра в передаче BBC.

Монолог Патриса Эвра: в 13 лет стал жертвой сексуального насилия, теперь хочет помочь другим детям