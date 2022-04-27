Эвра рассказал, что торговал наркотиками и попрошайничал в 13 лет: «Иногда залезал в мусорные баки за холодными биг-маками. Футбол спас меня»

признался, что торговал наркотиками и попрошайничал в детстве.

Бывший защитник сборной и принял участие в шоу BBC, где гости называют три факта о себе – два правдивых, один ложный.

«Торговля наркотиками. Попрошайничество перед магазином. Работа продавцом телевизоров. Одно из этого неправда.

Я не продавал телевизоры. Остальное – правда. Мне было 13», – сказал француз.

Эвра отметил, что в определенный момент стал воспринимать попрошайничество и нищенство как норму.

«Иногда в полночь мы залезали в мусорные баки, когда туда выбрасывали холодные биг-маки. Когда отец ушел из семьи, все стало похоже на хаос.

Футбол спас меня. Я приехал в Италию, когда мне было 17 (в 1998 году Эвра начал профессиональную карьеру в итальянской «Марсале» – прим. Sports.ru). Помню, когда мы приехали, нам подали еду.

После я пошел в свою комнату и позвонил маме, сидя в спортивном костюме. «Мам, тут как в раю. Люди подают нам еду – две вилки с одной стороны, два ножа с другой».

Это мое лучшее воспоминание», – рассказал бывший футболист.