Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра проведет боксерский поединок с видеоблогером

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра анонсировал поединок против видеоблогера Адама Салеха 30 апреля в Лондоне.

«Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксерском поединке, потому что я всегда с большим уважением относился к людям из бокса.

Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию.

Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на то, как тренируются футболисты.

Я очень хочу много работать, бросить себе вызов и выйти из своей зоны комфорта», – сказал Эвра.

«Мне нужна будет вся моя британская семья. Чтобы вы показали свою поддержку не только из Лондона, но и со всего мира. Британия, ты мне нужна! Ребята, это действительно будет безумием», – написал футболист в соцсетях.

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