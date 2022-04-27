Винисиус Жуниор: «Реалу» нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать матчи с опозданием»

поделился впечатлениями после игры с .

«Реал» проиграл «горожанам» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4).

«Впереди еще 90 минут на , чтобы все изменить, потому что наши фанаты способны сделать разницу.

Команда показала должный настрой, уступая 0:2 в матче с сильным соперником. Мы подходим к ответной игре с высоко поднятой головой.

Нам нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать матчи с опозданием.

Был ли зол Анчелотти? Да, но в таких матчах нужна высокая концентрация, мне нравится давление и участие в таких матчах. После неудачного эпизода через минуту я смог забить и вернуть нас в игру.

Что касается игры Бензема, то словами описать ее невозможно. Он великий игрок и мой брат», – сказал вингер .