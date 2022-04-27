Анчелотти о 3:4 с «Сити»: «Не лучший результат для «Реала». Лучшая защита будет ключом для выхода в финал»

подвел итоги матча против «Манчестер Сити».

«Реал» проиграл «горожанам» в первом матче 1/2 финала (3:4).

«Первый матч завершился для нас не самым лучшим результатом. Мы пропустили четыре гола, оборонялись не лучшим образом.

Этот результат может решить исход противостояния. Это сильный соперник, сегодня они это показали, но мы смогли конкурировать. Лучшая защита будет ключом для выхода в финал.

Нельзя закрывать позицию четырьмя защитниками, нужна помощь полузащиты. Мы проигрывали индивидуальные дуэли и должны действовать более внимательно.

У нас были моменты, но без мяча у нас бывали тяжелые ситуации. Однако нужно сохранять уверенность.

Если говорить о пенальти Бензема, то у нас и мыслей не было менять бьющего. Мы верим в Карима. Он пробил по-другому, от него ждут ударов в правый угол, сейчас он пробил по центру. Все нормально, ждем магии в ответной игре.

играет очень хорошо. Отрицательный момент в том, что мы пропустили четыре гола, положительный – в том, что мы забили три», – сказал главный тренер .