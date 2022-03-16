Патрис Эвра: «Игроки переходят в «МЮ» и «ПСЖ» ради денег. «Ювентус» должен сохранить свой менталитет. Влахович и Локателли любили клуб еще до перехода»

заявил, что игроки переходят в и только ради денег.

«Игроки переходят в «Манчестер Юнайтед» ради денег, не из-за истории. В «ПСЖ» переходят ради денег и для того, чтобы жить в красивом городе.

Поэтому я молю Бога о том, чтобы «Ювентус» сохранил свой менталитет и привлекательность. Такие игроки, как Влахович и Локателли, любили еще до того, как перешли туда. Это нужно сохранить в клубе.

Деньги портят все в футболе», – сказал Эвра Amazon Prime Italia.