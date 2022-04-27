14 голов Бензема за один сезон ЛЧ – 5-й результат в истории. До рекорда Роналду – 3 мяча

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Карим Бензема приближается к рекорду Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.

Вчера форвард «Реала» сделал дубль в полуфинальном матче турнира с «Манчестер Сити» (4:3).

Теперь у француза 14 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Это пятый результат в истории турнира.

Рекорд по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов принадлежит нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду: в сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.

Лучшие результаты по голам за один сезон ЛЧ:

1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;

2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;

2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2017/18;

4. Роберт Левандовски – 15 голов в сезоне-2019/20;

5-6. Карим Бензема – 14 голов в сезоне-2021/22;

5-6. Лионель Месси – 14 голов в сезоне-2011/12.

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