Карим Бензема приближается к рекорду Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.
Вчера форвард «Реала» сделал дубль в полуфинальном матче турнира с «Манчестер Сити» (4:3).
Теперь у француза 14 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Это пятый результат в истории турнира.
Рекорд по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов принадлежит нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду: в сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.
Лучшие результаты по голам за один сезон ЛЧ:
1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;
2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;
2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2017/18;
4. Роберт Левандовски – 15 голов в сезоне-2019/20;
5-6. Карим Бензема – 14 голов в сезоне-2021/22;
5-6. Лионель Месси – 14 голов в сезоне-2011/12.
Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду