Бензема забил 40 голов за «Реал» в сезоне. Он 5-й игрок клуба, кому это удалось

Нападающий Карим Бензема забил 40-й гол за «Реала» в этом сезоне.

Француз отметился забитым мячом на 33-й минуте матча 1/2 финала Лиги чемпионов против (1:2, первый тайм).

Отметка в 40 голов за сезон в составе «Мадрида» покорилась 34-летнему форварду впервые в карьере.

Ранее 40 голов за сезон в забивали только , , (дважды) и (8 раз).

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча – «Реал», а также текстовый онлайн.