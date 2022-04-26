Бензема забил 40 голов за «Реал» в сезоне. Он 5-й игрок клуба, кому это удалось

Нападающий Карим Бензема забил 40-й гол за «Реала» в этом сезоне.
Француз отметился забитым мячом на 33-й минуте матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2, первый тайм).
Отметка в 40 голов за сезон в составе «Мадрида» покорилась 34-летнему форварду впервые в карьере.
Ранее 40 голов за сезон в «Реале» забивали только Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Уго Санчес (дважды) и Криштиану Роналду (8 раз).
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