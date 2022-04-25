Родри о Бензема: «Смотришь, как он играет, и думаешь: «Черт!» У него лучший период в карьере, никто так не понимает игру»

Родри восхищен игрой Карима Бензема в этом сезоне.
«У него лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он как никто понимает игру и улучшает команду во всем. И, конечно, в этом году он забивает ключевые голы.
Смотришь, как он играет, и думаешь: «Черт!» Бензема делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Как сказал Анчелотти, это идеальный современный нападающий.
Мы будем следить за ним», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
В этом сезоне 34-летний форвард забил 39 голов и отдал 14 передач в 40 матчах за «Реал» в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Бензема украшает великий сезон: забил чемпионский на 92-й, поставил личный рекорд в Ла Лиге, идет по графику «гол за матч». Король!