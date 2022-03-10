Бензема вышел на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

стал третьим бомбардиром в истории «Реала».

Француз оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1).

Теперь у 34-летнего игрока 309 голов за во всех турнирах. Он обошел Альфредо Ди Стефано (308 голов).

В списке лучших бомбардиров в истории «Реала» Бензема опережают лишь Рауль (323) и (450).

Кроме того, Бензема вышел на второе место по голам за мадридский клуб в чемпионов – у него их 67. Карим опередил (66 мячей). Больше лишь у Роналду – 105.