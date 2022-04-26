Скоулз о Погба: «Он постоянно совершает одни и те же ошибки. Не думаю, что он когда-либо учился, будучи футболистом»

высказался об игре .

«Я был в команде, когда он был ребенком, и у этого парня есть абсолютно все, что вы хотели бы видеть в футболисте и полузащитнике.

У него есть технические данные, он может бежать. Я просто не думаю, что он, будучи футболистом, когда-либо учился, кажется, он постоянно совершает одни и те же ошибки снова и снова.

Это разочаровывает, похоже, он собирается уйти. Он куда-нибудь уйдет, тренер возьмет его под контроль, и я думаю, что он действительно преуспеет, как это было в «Ювентусе».

По какой-то причине в это не сработало. Это большое разочарование. Можно посмотреть, как он играет за сборную Франции.

Люди оценивают его неправильно. Он хороший парень, он хочет работать и учиться. Я надеюсь, что он пойдет дальше и добьется успеха. Мы все знаем, что у него есть способности и талант, чтобы стать игроком мирового класса», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».