Скоулз о Погба: «Он постоянно совершает одни и те же ошибки. Не думаю, что он когда-либо учился, будучи футболистом»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

Пол Скоулз высказался об игре Поля Погба.

«Я был в команде, когда он был ребенком, и у этого парня есть абсолютно все, что вы хотели бы видеть в футболисте и полузащитнике.

У него есть технические данные, он может бежать. Я просто не думаю, что он, будучи футболистом, когда-либо учился, кажется, он постоянно совершает одни и те же ошибки снова и снова.

Это разочаровывает, похоже, он собирается уйти. Он куда-нибудь уйдет, тренер возьмет его под контроль, и я думаю, что он действительно преуспеет, как это было в «Ювентусе».

По какой-то причине в «Манчестер Юнайтед» это не сработало. Это большое разочарование. Можно посмотреть, как он играет за сборную Франции. 

Люди оценивают его неправильно. Он хороший парень, он хочет работать и учиться. Я надеюсь, что он пойдет дальше и добьется успеха. Мы все знаем, что у него есть способности и талант, чтобы стать игроком мирового класса», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

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