Скоулз о Погба: «Он и в 35 лет продолжит делать дурацкие вещи. Поль просто погружается в мир грез иногда»

Бывший полузащитник раскритиковал хавбека после матча с «Аталантой» (2:2).

«Погба нуждается в том, чтобы за ним постоянно присматривали. Это должен быть кто-то, кого он всецело уважает, кто-то опытный должен быть рядом с ним всегда.

Сколько ему лет? 28 – он действительно опытный футболист. Но он один из тех, кто и в 35 лет останется тем же самым игроком. Он продолжит делать дурацкие вещи – он, такой жеребец, катает мяч, притягивая внимание людей и демонстрируя, какой он сильный и техничный.

В случае с Погба самое важное – концентрация. Он иногда просто погружается в мир грез.

Когда он играл в «Ювентусе», он был прекрасен, поэтому мы и подписали его. Вокруг него были опытные парни – Пирло, Буффон, Кьеллини, Бонуччи – и агрессивный тренер. Ему нужен будет такой подход до 35 лет», – сказал Скоулз.