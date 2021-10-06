Скоулз о Погба: «Зачем уезжать из Англии? В «Реале» и «Барсе» полный бардак, а в топ-4 АПЛ – лучшие игроки и тренеры»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мыслями о будущем хавбека Поля Погба.

«Я не понимаю, почему он захотел бы уехать. Зачем уезжать из Англии?

Посмотрите на «Реал» – испанской лиги нет. В «Реале» и «Барселоне» полный бардак. «ПСЖ» может быть вариантом для него, но Англия сейчас лучшая.

Взгляните на четыре лучшие команды АПЛ. В них собраны все лучшие игроки, лучшие тренеры. Зачем ему уходить?

С другой стороны, это зависит от клуба. Если его захотят оставить, тогда отлично. Если они этого не сделают – стоит попрощаться», – заявил Скоулз.

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