Зарема Салихова: «Какая разница, под какой фамилией функционируют РФС и РПЛ, если ДНК блекло-голубая? Нигде в Европе нет такой монополии госкорпорации на футбол»

Зарема Салихова недовольна уровнем арбитров в .

«На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах ВАР не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актеры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров? Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола?

Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все та же блекло-голубая. Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости.

Зато в Европе есть открытые и крытые футбольные поля, есть современные тренерские школы, выпускающие тренеров и инструкторов в достаточном количестве на душу населения, есть детский и юношеский футбол чуть ли не в каждой деревне, не говоря о больших городах, и даже женский футбол, который не просто самоокупается, но и приносит реальный спонсорский доход клубам, есть инновационная спортивная медицина и качественное спортивное питание и витамины, есть классное спортивное телевидение с грамотной аналитикой и качественная пресса, ТВ-права обладают космической стоимостью, давно уже есть токены и крипта как титульные спонсоры, есть пиво на стадионах!

Стадионы в свою очередь носят названия вовсе не государственных банков и корпораций, то есть нейминговый доход клуба растет не в ущерб налогоплательщикам. Болельщики полностью заполняют чаши стадионов, покупая билеты и абонементы, регулярно обновляют атрибутику любимого клуба. Это касается в том числе и клубов второй лиги.

А какая средняя посещаемость игр в ФНЛ или женских команд? Грустная статистика.

Почему-то европейские болельщики на стадионах сидят близко-близко к полю и поют… красиво поют все: и фанатка, и пожилые, и дети. Глядя на российский футбол петь совсем не хочется – только материться…» – написала жена владельца в блоге на Sports.ru.

Петь не хочется – только материться. Колонка Заремы Салиховой о судьях

Блог Заремы Салиховой на Sports.ru