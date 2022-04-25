«Барса» постарается убедить де Йонга уйти, если получит крупное предложение, хотя Френки хочет остаться, а Хави рассчитывает на него

готова расстаться с Френки де Йонгом, если получит крупное предложение.

Новый тренер Эрик тен Хаг, ранее работавший с хавбеком в «Аяксе», хочет видеть его в английском клубе. У них отличные отношения, сообщил журналист Ориол Доменек в программе Onze на Sport3.

«В ходе встреч с разными европейскими клубами «Барса» предлагала им подписать Френки де Йонга. За этого игрока клуб может получить значительную сумму – около 70 миллионов евро», – сказал журналист.

Доменек подчеркнул, что де Йонгу очень комфортно в Барселоне. Игрок хочет добиться успеха с каталонским клубом. Однако «Барса» попытается убедить голландца уйти, если получит крупное предложение.

«Единственный вариант, на который согласится Френки де Йонг, – работа с Эриком тен Хагом. Кроме того, он хочет в топ-клуб. Хави хочет, чтобы Френки остался, но если «Юнайтед» придет и предложит 70 млн евро, «Барса» попытается убедить его уйти.

Клубу нужен крупный трансфер в этом сезоне, а в «Барсе» сейчас не так много футболистов, которых можно продать за большие деньги. Единственный игрок, который может принести «Барсе» крупную сумму, – это Френки де Йонг», – рассказал Доменек.

О трансфере хавбека из «Аякса» каталонский клуб объявил в январе 2019 года, но переход состоялся летом. «Барса» заплатила за хавбека 75 млн евро, еще 11 млн предусмотрены в виде бонусов.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.