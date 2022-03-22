Хачатурянц про РПЛ: «Сколько команд доиграет и будет играть – вопрос. Клубы ФНЛ должны иметь шанс на стыки или РПЛ»

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Президент РПЛ высказался о возможном расширении лиги до 18 команд.

– Как расширение лиги коррелирует с тем, что некоторые команды не могут доиграть сезон?

– Вам никто сейчас не ответит, сколько клубов будет играть. Мы должны быть уверены, что клубы ФНЛ с 1-го и 2-го места должны иметь шанс на стыковые матчи или играть в РПЛ.

И должны посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько [команд] доиграет и будет играть – вопрос. Он не привязан к цифрам 16 или 18.

Представим ситуацию: вам позвонит руководитель клуба и скажет, что его команда не будет доигрывать сезон. Что дальше? Я надеюсь, что этого не произойдет. Не раз говорил с руководителями клубов. Надеюсь, моего авторитета хватит, – передает слова Ашота Хачатурянца корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит

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