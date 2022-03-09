Салах о «Ливерпуле»: «Все хотят выиграть ЛЧ и АПЛ. Мы будем бороться за оба трофея»

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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах пообещал бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Его команда по сумме двух матчей выбила «Интер» в 1/8 финала ЛЧ (2:1), несмотря на поражение в домашней игре со счетом 0:1.

«Сложный соперник. Выездной матч мы смогли выиграть, и главное – выход в четвертьфинал.

Я дважды попал в штангу, но ничего страшного в этом нет. Возможно, в следующем матче я сделаю хет-трик.

Мы проиграли, и это, возможно, даст нам необходимый толчок и послужит хорошим уроком.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. Мы будем бороться за оба трофея и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Салах BT Sport.

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