Фомин об «Алании»: «Будет тяжелый матч. С «Зенитом» они играли на равных»

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Даниил Фомин поделился мнением об «Алании».

Хавбек «Динамо» высказался в преддверии матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России, который состоится 11 мая.

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко — веселый футбол. Команда хорошая.

Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги, и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч.

Но у нас сейчас чемпионат. Тяжелые матчи с «Уралом» и «Крыльями Советов», а только потом – полуфинал. Поэтому сейчас чемпионат, но с «Аланией» будет интересно», — сказал Фомин в эфире телеканала «Россия 24».

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