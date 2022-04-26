Фомин об «Алании»: «Будет тяжелый матч. С «Зенитом» они играли на равных»

поделился мнением об .

Хавбек высказался в преддверии матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России, который состоится 11 мая.

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко — веселый футбол. Команда хорошая.

Я смотрел игру с , очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги, и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч.

Но у нас сейчас чемпионат. Тяжелые матчи с «Уралом» и «Крыльями Советов», а только потом – полуфинал. Поэтому сейчас чемпионат, но с «Аланией» будет интересно», — сказал Фомин в эфире телеканала «Россия 24».