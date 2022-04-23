Егор Титов: «Алания» и «Енисей» по качеству игры не уступают «Спартаку» и «Динамо»

считает, что «Алания» и «Енисей» не уступают по игре и .

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» – с «Аланией».

и провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал.

Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол – это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!

Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал БЕТСИТИ Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо».

Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно все что угодно», – сказал бывший футболист сборной России.