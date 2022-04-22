Гендиректор «Зенита»: «Алания» играла в быстрый и техничный футбол, без автобуса. Желаю удачи в полуфинале»

Генеральный директор похвалил «Аланию» за игру без автобуса.

Команда из Владикавказа обыграла «Зенит» в серии пенальти (2:2, 6:5) в матче 1/4 финала .

«Поздравляю «Аланию», главного тренера и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определен только в серии пенальти.

«Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трех, а то и четырех атакующих футболистов.

Желаю удачи в полуфинале», – заявил .

Гогниев просто не может играть тускло – «Алания» давила даже «Зенит». У тренера принцип: только в атаку ради игроков и болельщиков