Гендиректор «Зенита»: «Алания» играла в быстрый и техничный футбол, без автобуса. Желаю удачи в полуфинале»

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Генеральный директор «Зенита» похвалил «Аланию» за игру без автобуса.

Команда из Владикавказа обыграла «Зенит» в серии пенальти (2:2, 6:5) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубок России.

«Поздравляю «Аланию», главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определен только в серии пенальти.

«Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трех, а то и четырех атакующих футболистов.

Желаю «Алании» удачи в полуфинале», – заявил Александр Медведев.

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