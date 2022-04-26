Аллегри про 2:1 с «Сассуоло»: «Ювентус» был слишком мягким в 1-м тайме, во 2-м – получше»

подвел итоги матча с (2:1) в 34-м туре Серии А.

«Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице. «Сассуоло» провел хорошую игру. В первом тайме мы были слишком мягкими, соперник легко проходил к воротам, хотя и у нас были неплохие моменты. Во втором таймы мы сыграли получше.

У нас много травмированных, и приходится играть одним и тем же футболистам. У нас заметный отрыв от пятого места, мы на очко отстаем от «Наполи» и должны продолжать стремиться к своей цели», – сказал главный тренер туринцев.

«Милан» и «Интер» увеличили отрыв от «Наполи», «Ювентус» – сократил до 1 очка. До конца Серии А 4 тура