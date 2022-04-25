Гвардиола перед «Реалом»: «Мы должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал. Стараемся быть собой и хорошо бороться»

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Послушайте, мы уже проходили «Реал» в этом соревновании, но это были две напряженные игры.
В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.
Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы будем должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, мы сможем это сделать.
Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский «Реал», насколько они хороши. Это все. Это большая честь для меня.
Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и «Мадрид», «Вильярреал» и «Ливерпуль». В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».