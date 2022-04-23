Хави: «Выиграть Ла Лигу уже почти невозможно. «Барселона» бьется за 2-е место и возвращение в ЛЧ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах выиграть чемпионат .

24 апреля «блауграна» встретится с в перенесенном матче 21-го тура .

«На кону очень многое. Мы боремся за возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. За второе место. Давайте будем реалистами, выиграть Ла Лигу уже почти невозможно.

В последних матчах мы чувствовали себя не лучшим образом. Хотим вернуть приятные ощущения.

Для нас эта игра – прекрасная возможность закрепиться на втором месте и улучшить качество футбола. Нас ждет матч против сложного, постоянно прессингующего соперника. У него очень хороший и смелый тренер. В этой игре нам нужно проявить характер и действовать более эффективно, с позиции силы. Это важный матч на пути к возвращению в Лигу чемпионов», – сказал .