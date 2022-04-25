Экс-судья Бурруль: «Нужно было давать пенальти «Барселоне». Гави откровенно толкнули в спину»

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль считает, что должна была бить пенальти в игре с (0:1).

В концовке в штрафной площади мадридской команды упал хавбек сине-гранатовых Гави, которого подтолкнул Алехандро Катена.

«Откровенный толчок от Катены, так как игрок «Барселоны» уже выиграл позицию. Нужно было назначать пенальти», – сказал Бурруль.

Эпизод также прокомментировал другой бывший судья .

«Был толчок сзади прямо перед попыткой пробить по воротам. Очевидно, что нужно было обратиться к ВАР.

Но арбитр зафиксировал, что был в офсайде, когда получал мяч. И на повторе затем было видно, что было положение вне игры», – отметил экс-арбитр.

Главным судьей матча «Барселона» – «Райо Вальекано» работал Исидро Диас де Мера.