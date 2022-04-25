«Милан» вырвал победу у «Лацио» на 92-й минуте: смотрите видео самых ярких моментов матча

Смотрите обзор волевой победы «Милана» над «Лацио».
Миланцы обыграли римлян (2:1) в 34-м туре Серии А.
Счет уже на 4-й минуте открыл форвард и капитан «орлов» Чиро Иммобиле, воспользовавшийся провалом в обороне соперника.
На 50-й минуте Оливье Жиру сравнял счет. Француз затолкал мяч в ворота, забив гол, каких у него за карьеру были десятки.
«Милан» вырвал победу на 92-й минуте: хавбек Сандро Тонали проткнул мяч в сетку с близкого расстояния после скидки форварда Златана Ибрагимовича.
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