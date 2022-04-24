Жиру забил 9-й гол в Серии А – это его лучший результат в чемпионатах за последние 5 сезонов

забил девятый гол в Серии А в нынешнем сезоне.

Форвард сравнял счет на 50-й минуте матча 34-го тура чемпионата Италии против (1:1, второй тайм).

Девять голов – лучший бомбардирский результат француза в рамках национального первенства за последние пять лет.

Больше он в последний раз забивал в сезоне-2016/17, когда играл в за (12 голов).

35-летний Жиру делит лидерство в «Милане» по голам в чемпионате с (по девять голов).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан».