Жиру забил 9-й гол в Серии А – это его лучший результат в чемпионатах за последние 5 сезонов

Теги Милан Лацио премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Оливье Жиру Рафаэл Леау Футбол

Оливье Жиру забил девятый гол в Серии А в нынешнем сезоне.

Форвард «Милана» сравнял счет на 50-й минуте матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:1, второй тайм).

Девять голов – лучший бомбардирский результат француза в рамках национального первенства за последние пять лет.

Больше он в последний раз забивал в сезоне-2016/17, когда играл в АПЛ за «Арсенал» (12 голов).

35-летний Жиру делит лидерство в «Милане» по голам в чемпионате с Рафаэлом Леау (по девять голов).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан».

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