Жиру забил 9-й гол в Серии А – это его лучший результат в чемпионатах за последние 5 сезонов

Оливье Жиру забил девятый гол в Серии А в нынешнем сезоне.
Форвард «Милана» сравнял счет на 50-й минуте матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:1, второй тайм).
Девять голов – лучший бомбардирский результат француза в рамках национального первенства за последние пять лет.
Больше он в последний раз забивал в сезоне-2016/17, когда играл в АПЛ за «Арсенал» (12 голов).
35-летний Жиру делит лидерство в «Милане» по голам в чемпионате с Рафаэлом Леау (по девять голов).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан».