Тухель про 1:0 с «Вест Хэмом»: «Челси» заслужил капельку удачи после недавних результатов»

Главный тренер подвел итоги матча 34-го тура с «Вест Хэмом» (1:0).

«Могло показаться, что мы в тупике, и это понятно, ведь «Вест Хэм» защищается дисциплинированно и большими силами. Но мы все понимали. Мы должны были ждать свой момент. Мы контролировали игру, но не могли найти свободные зоны, а после недавних результатов и рисковать не стоило.

Мы хотели сдерживать их контратакующие порывы. А удаление у них в конце игры позволило находить больше свободных зон и решить задачу.

Эта победа ощущается как огромный шаг вперед. У нас еще есть игры в запасе. Было очень важно победить, и я рад. Мы заслужили капельку удачи после недавних результатов. Впереди важная игра в Манчестере, и такая победа поднимает настроение», – сказал Тухель Sky Sports.

«Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0) благодаря голу Пулишича на 90-й. Доусона удалили на 86-й