«Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0) благодаря голу Пулишича на 90-й. Доусона удалили на 86-й

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«Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Вест Хэм 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Пулишич.
ЧелсиМенди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Алонсо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76).
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Масуаку, Ярмоленко (Боуэн, 73), Нобл (Райс, 62), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Лансини, 78).
Предупреждение:
Алонсо (82).
Удаление:
Доусон (86).

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