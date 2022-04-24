«Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0) благодаря голу Пулишича на 90-й. Доусона удалили на 86-й

«Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в 34-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 1:0 – 90 Пулишич.
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Челси –
Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Алонсо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76).
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Масуаку, Ярмоленко (Боуэн, 73), Нобл (Райс, 62), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Лансини, 78).
- Предупреждение:
- Алонсо (82).
- Удаление:
- Доусон (86).