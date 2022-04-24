Маурисио Почеттино: «Счастлив, что выиграл еще один трофей для «ПСЖ». Мы вошли в историю, нужно по заслугам оценить этот титул»

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Маурисио Почеттино поделился мыслями после победы «ПСЖ» в Лиге 1.

«Я очень счастлив, что выиграл еще один трофей для клуба. Мы вошли в историю, взяв десятое чемпионство. Это очень важно для клуба, для каждого из нас. Я очень счастлив.

Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки отнеслись к ситуации очень профессионально и боролись за победу в чемпионате. Мы добились успеха.

Считаю это чемпионство очень важным для клуба. Мы так счастливы! Нужно по заслугам оценить этот титул», – сказал тренер «ПСЖ».

Ранее с Почеттино парижане выиграли Кубок и Суперкубок Франции.

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