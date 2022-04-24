Джикия отказался обсуждать судейство и близость «Спартака» к зоне стыков

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия не стал комментировать судейство после игры «Спартака» с «Ростовом».

Также капитан красно-белых не захотел обсуждать близость команды к зоне стыковых матчей. 

– Результат не закономерный. У нас тоже были хорошие моменты, мы их не реализовали. Обидное поражение. 

Не могу сказать, что «Ростов» доминировал. Сказалась ли дорога? В принципе, нет. Ехали ночь, были тут так же за день. Полноценный день провели здесь. Дорога тут точно ни при чем. 

Судейство? Я не хочу комментировать судейство.

– У «Спартака» три очка до зоны стыковых матчей...

– Следующий вопрос.

– Есть уверенность, что «Спартак» избежит попадания в стыки?

– Следующий вопрос, – сказал Джикия.

Главным арбитром на игре работал Виталий Мешков.

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