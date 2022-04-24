Джикия отказался обсуждать судейство и близость «Спартака» к зоне стыков

Георгий Джикия не стал комментировать судейство после игры «Спартака» с «Ростовом».
Также капитан красно-белых не захотел обсуждать близость команды к зоне стыковых матчей.
– Результат не закономерный. У нас тоже были хорошие моменты, мы их не реализовали. Обидное поражение.
Не могу сказать, что «Ростов» доминировал. Сказалась ли дорога? В принципе, нет. Ехали ночь, были тут так же за день. Полноценный день провели здесь. Дорога тут точно ни при чем.
Судейство? Я не хочу комментировать судейство.
– У «Спартака» три очка до зоны стыковых матчей...
– Следующий вопрос.
– Есть уверенность, что «Спартак» избежит попадания в стыки?
– Следующий вопрос, – сказал Джикия.
Главным арбитром на игре работал Виталий Мешков.