Джикия отказался обсуждать судейство и близость «Спартака» к зоне стыков

не стал комментировать судейство после игры с .

Также капитан красно-белых не захотел обсуждать близость команды к зоне стыковых матчей.

– Результат не закономерный. У нас тоже были хорошие моменты, мы их не реализовали. Обидное поражение.

Не могу сказать, что «Ростов» доминировал. Сказалась ли дорога? В принципе, нет. Ехали ночь, были тут так же за день. Полноценный день провели здесь. Дорога тут точно ни при чем.

Судейство? Я не хочу комментировать судейство.

– У «Спартака» три очка до зоны стыковых матчей...

– Следующий вопрос.

– Есть уверенность, что «Спартак» избежит попадания в стыки?

– Следующий вопрос, – сказал Джикия.

Главным арбитром на игре работал Виталий Мешков.