Валерий Карпин: «Если «Спартак» с бюджетом 100 млн евро не может обыграть «Ростов» с детьми, пускай говорят, что из-за судей. Мне было бы стыдно»

Валерий Карпин прокомментировал недовольство «Спартака» судейством в игре с «Ростовом».
Красно-белые уступили в Ростове-на-Дону в 26-м туре чемпионата России (2:3).
Арбитр Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака», а также отменил два гола московской команды.
– Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов»...
– «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже.
Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей.
Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом, – заявил Карпин.