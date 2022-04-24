Валерий Карпин: «Если «Спартак» с бюджетом 100 млн евро не может обыграть «Ростов» с детьми, пускай говорят, что из-за судей. Мне было бы стыдно»

прокомментировал недовольство судейством в игре с .

Красно-белые уступили в Ростове-на-Дону в 26-м туре чемпионата России (2:3).

Арбитр Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака», а также отменил два гола московской команды.

– Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов»...

– «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже.

Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей.

Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом, – заявил Карпин.