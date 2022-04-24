Директор «Ростова» после 3:2 со «Спартаком»: «Безобразное судейство. Есть куча вопросов»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Спорт-Экспресс Алексей Рыскин Футбол

Алексей Рыскин критически отозвался о работе судьи Виталия Мешкова на матче «Ростова».

Рефери во время игры 26-го тура РПЛ отменил гол «Спартака» и дал «Ростову» пробить два пенальти в ворота московской команды. Красно-белые уступили 2:3.

«Всех с победой, всех с праздником!

Не хочется в этот день ругаться, но судейство сегодня было безобразным. Два пенальти, два отмененных гола.

Согласен с Ашотом Рафаиловичем [Хачатурянцем], это безобразие. Надо понять, по каким моментам он так сказал. Но есть куча вопросов», – сказал спортивный директор «Ростова».

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