Слуцкий про 1:0 с «Арсеналом»: «Рубин» был гораздо острее, победа заслуженная. Она окрыляет»

подвел итоги матча «Рубина» с (1:0) в 26-м туре .

– Мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдержать всю игру.

Мне кажется, они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. А во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели еще несколько моментов.

То есть считаю, что провели очень качественный поединок и абсолютно заслуженно одержали победу.

– Абильгор сегодня вышел впервые за долгое время.

– Он не должен был играть, должен был играть Мусаев. Но у Мусаева есть небольшое повреждение, он уже перед разминкой попробовал и почувствовал, что нет.

Абильгора мы планировали максимум на второй тайм. Он пять месяцев не играл в футбол. Еще раз к вопросу о том, что если внутри команды есть фундаментальные футболисты, то тренеру намного легче. Он вышел, сцементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. Его выход был значительным усилением для нас.

– Эта победа поможет психологически?

– Любая победа психологически помогает. Поражение убивает, а победа окрыляет, – сказал главный тренер .