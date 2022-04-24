«Рубин» обыграл «Арсенал» – 1:0. У туляков 8 поражений и 2 ничьих в 10 последних матчах

дома обыграл тульский (1:0) в 26-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Миодрага Божовича продлила серию без побед во всех турнирах до 10 матчей – 8 поражений, 2 ничьих.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ