«Рубин» обыграл «Арсенал» – 1:0. У туляков 8 поражений и 2 ничьих в 10 последних матчах

«Рубин» дома обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Миодрага Божовича продлила серию без побед во всех турнирах до 10 матчей – 8 поражений, 2 ничьих.
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 22 Ломовицкий.
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Игнатьев (Бакаев, 81), Кучаев (Кузнецов, 85), Абильгор (Апшацев, 66), Зуев, Ломовицкий, Лисакович (Онугха, 84).
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Арсенал Тула –
Левашов, Смольников, Костадинов (Панченко, 69), Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 84), Э. Кангва (Марков, 58), Чаушич, Гулиев, Кайнов, Деспотович.
- Предупреждение:
- Кайнов (50).