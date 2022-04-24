«Рубин» обыграл «Арсенал» – 1:0. У туляков 8 поражений и 2 ничьих в 10 последних матчах

Теги Рубин премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович онлайны Футбол

«Рубин» дома обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Миодрага Божовича продлила серию без побед во всех турнирах до 10 матчей – 8 поражений, 2 ничьих.

 

Рубин – Арсенал Тула 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 22 Ломовицкий.
РубинДюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Игнатьев (Бакаев, 81), Кучаев (Кузнецов, 85), Абильгор (Апшацев, 66), Зуев, Ломовицкий, Лисакович (Онугха, 84).
Арсенал ТулаЛевашов, Смольников, Костадинов (Панченко, 69), Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 84), Э. Кангва (Марков, 58), Чаушич, Гулиев, Кайнов, Деспотович.
Предупреждение:
Кайнов (50).

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