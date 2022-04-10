Часть фанатов «Олимпиакоса» бойкотировала благотворительный матч с «Шахтером». Они дружат с болельщиками «Спартака»

Фанаты «Олимпиакоса» пропустили товарищеский матч с «Шахтером» в знак протеста.

Украинский клуб начал тур, все средства от проведения которого будут направлены на помощь людям в Украине.

Матч с «Олимпиакосом» (0:1), прошедший в Афинах, стал первым в туре и первым для «Шахтера» с февраля. Игроки «Шахтера» выступали в футболках с названиями украинских городов.

При этом крупнейшее фанатское объединение «Олимпиакоса» Θύρα 7 бойкотировало матч.

«Наша позиция ясна! Мы не будем участвовать в процессе разобщения болельщиков, у нас самое крупное фанатское сообщество в Греции. Согласно нашим взглядам, ценность людских жизней равна, и это следует уважать!

Мы не будем участвовать в политических играх, которые ведут к гибели невинных людей!

И мы осуждаем события, которые сейчас разворачиваются на Украине. Но НАТО атаковала Сербию в 1999 году, и это должны осуждать все, как и многие другие конфликты, случившиеся в прошлом!

Мы бы хотели напомнить мистеру Зеленскому, что есть еще одно европейское государство, которое 48 лет находилось в оккупации, и это Кипр! Может быть, отношения с Турцией заставили его забыть об этом...

Ко всему вышесказанному можно добавить, что у есть нас вечная связь с другими командами, и мы не будет принимать ту или иную сторону!

Таким образом, в знак протеста нас не будет на трибуне! Мы выступаем за мир и поддерживаем все усилия, направленные на его восстановление, а не на пустую трату человеческих жизней», – сказано в заявлении фанатской группировки.

Отметим, что болельщиков греческого клуба связывают дружеские отношения с фанатами «Спартака».