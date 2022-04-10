Ракицкий присоединится к «Шахтеру» на сборе в Турции. Клуб проведет благотворительное турне

присоединится к на сборе в Турции.

Футболист будет участвовать в благотворительном турне клуба. В ближайшее время он прибудет в тренировочный лагерь.

В данный момент неизвестно, будет ли Ракицкий играть за «Шахтер» исключительно в благотворительных матчах, или же подпишет полноценный контракт с командой.

«Некоторые легионеры «Шахтера» подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для «Шахтера». Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.

Думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, еще Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду Шахтера – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять , – сказал спортивный директор «Шахтера» .

Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год, а затем перешел в . В марте защитник расторг контракт с петербуржским клубом.