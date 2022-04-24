Властимил Петржела: «Выступление «Спартака» – позор. У «Зенита» все спокойно в руководстве, а у них вечно страсти и скандалы»

считает позором выступление в этом сезоне.

«Выступление «Спартака» в этом сезоне – позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находиться внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно.

Они все никак не могут найти оптимальный состав менеджеров, которые будут грамотно управлять развитием клуба. Несколько лет назад в «Зените» это сделали и результат очевиден.

В этом, пожалуй, главное отличие от «Спартака»: у нас все спокойно в руководстве, хорошие менеджеры, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

Московский клуб идет на 10-м месте в таблице , набрав 31 очко в 25 матчах.