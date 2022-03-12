Властимил Петржела: «Зенит» вновь станет чемпионом – уверен на миллион процентов. В тройке будут «Спартак» и «Динамо»

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Властимил Петржела спрогнозировал итоги сезона РПЛ.

Бывший тренер «Зенита» также высказался о возможном введении моратория на вылет из чемпионата. Сообщалось, что клубы поддержали эту инициативу.

«Решение клубов РПЛ мне понятно, это вынужденное решение. К сожалению, так сложились обстоятельства. Я в принципе солидарен с клубами. Но сейчас завершать чемпионат нельзя, люди не смогут без футбола, надо доиграть этот сезон.

«Зенит» в этом сезоне вновь станет чемпионом – уверен на миллион процентов, нет никаких сомнений. Думаю, в тройке еще будут «Спартак» и «Динамо». Московские клубы в последних матчах выглядят хорошо», – сказал Петржела.

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