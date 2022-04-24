«Плакать в такие моменты – нормально». 40-летний Хоакин о победе «Бетиса» в Кубке Испании

поделился эмоциями после победы в Кубке Испании.

В финале «Бетис» играл с «Валенсией». Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты «Бетиса» (5:4).

Это третья победа «Бетиса» в Кубке Испании. До этого клуб брал трофей в 1977 и 2005 годах.

«Мои слезы – результат эмоций, которые я сдерживал все эти дни. Плакать в такие моменты – это нормально. Все мы хотели снова выиграть этот прекрасный кубок.

Думаю, к этому результату привела не только работа в этом сезоне. Мы постепенно достигали поставленных целей, улучшали команду. Считаю, мы проводим отличный сезон.

Поздравляю и «Валенсию», все-таки пенальти – это лотеря. Мы заслужили это. Мы счастливы, потому что победили дома, в Севилье. Слава богу, нам удалось принести эту радость всем фанатам «Бетиса».

Очень много эмоций вызвала поддержка болельщиков на протяжении всех этих дней. Мы чувствовали ответственность. Я заплакал, потому что все мы хотели выиграть Кубок Испании снова», – сказал 40-летний футболист.

Для Хоакина этот стал третьим в карьере. Он брал трофей с «Бетисом» в сезоне-2004/05 и с «Валенсией» в сезоне-2007/08.