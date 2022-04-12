Фернандиньо объявил, что уйдет из «Ман Сити» летом. Он взял с клубом 13 трофеев

Фернандиньо объявил, что покинет «Манчестер Сити» летом.
– Не думаю, что я буду в «Ман Сити» в следующем сезоне.
– Вы хотите уйти, чтобы чаще играть?
– Да, я хочу играть. Я хочу регулярно выходить на поле. Я вернусь в Бразилию. Решение принято совместно с моей семьей, и это для меня самое важное, – сказал 36-летний футболист на пресс-конференции перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Отметим, что эта новость стала сюрпризом для Пепа Гвардиолы.
«Я не знал, не слышал об этом. Посмотрим, что случится в конце сезона. Я не знаю, что произойдет», – сказал тренер «Ман Сити».
Бразильский опорник выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. Его контракт с клубом действует до лета.
С «горожанами» хавбек выиграл 13 трофеев: четырежды стал чемпионом Англии, шесть раз победил в Кубке лиги, дважды – в Суперкубке Англии и один раз он выиграл Кубок Англии.