Бербатов о Райсе: «Он выберет «Сити» или «Ливерпуль». «МЮ» 8 лет не брал АПЛ и отстает от других»

Бывший форвард Димитар Бербатов прокомментировал стремление полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса выиграть как можно больше трофеев.

«Его уже связывают с целым рядом клубов, и его переход обойдется дорого. Он знает в глубине души, куда хочет, он амбициозный парень и хочет брать трофеи.

Если , , и «МЮ» будут бороться за него, то он, учитывая ситуацию, скорее выберет первых или вторых, потому что «МЮ» уже восемь лет не выигрывал и сильно отстает от остальных клубов.

Но выбирать Райсу, и ему нужно выбрать команду, в которой он будет регулярно играть», – сказал Бербатов Betfair.