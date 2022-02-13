Бербатов о Райсе: «Он выберет «Сити» или «Ливерпуль». «МЮ» 8 лет не брал АПЛ и отстает от других»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Димитар Бербатов Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Деклан Райс Футбол

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал стремление полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса выиграть как можно больше трофеев.

«Его уже связывают с целым рядом клубов, и его переход обойдется дорого. Он знает в глубине души, куда хочет, он амбициозный парень и хочет брать трофеи.

Если «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси» и «МЮ» будут бороться за него, то он, учитывая ситуацию, скорее выберет первых или вторых, потому что «МЮ» уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от остальных клубов.

Но выбирать Райсу, и ему нужно выбрать команду, в которой он будет регулярно играть», – сказал Бербатов Betfair.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные