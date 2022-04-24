Леонардо о будущем Мбаппе: «Он все еще думает»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леонардо Килиан Мбаппе Футбол

Леонардо подтвердил информацию о том, что Килиан Мбаппе еще не определился со своим будущим.

Спортивный директор «ПСЖ» высказался о форварде после завоевания клубом чемпионства в Лиге 1.

«Килиан все еще думает. Думаю, он размышляет. Есть вероятность, что он останется, но я думаю, что он все еще обдумывает.

С ним или без него – в следующем сезоне все изменится», – сказал Леонардо.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня этого года.

Семья Мбаппе встретится с боссами «Реала» на следующей неделе. Сейчас идут переговоры с «ПСЖ» в Дохе

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