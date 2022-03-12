Леонардо, вероятно, уйдет из «ПСЖ» летом. Аль-Хелайфи недоволен трансферами и ситуацией с Мбаппе

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Леонардо, скорее всего, покинет пост спортивного директора «ПСЖ» по завершении сезона.

Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи недоволен игрой некоторых футболистов клуба, над трансферами которых работал бразилец.

Парижане серьезно усилили состав в межсезонье, однако вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух встреч (1:0, 1:3).

Также на решение не продолжать сотрудничество с Леонардо повлияла ситуация с контрактом Килиана Мбаппе.

Летом истекает срок договора француза, и все идет к тому, что он бесплатно переберется в «Реал».

Ранее стало известно, что на должность нового спортивного директора «ПСЖ» претендует Фабио Паратичи из «Тоттенхэма».

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