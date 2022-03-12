Леонардо, вероятно, уйдет из «ПСЖ» летом. Аль-Хелайфи недоволен трансферами и ситуацией с Мбаппе

Леонардо, скорее всего, покинет пост спортивного директора по завершении сезона.

Президент клуба недоволен игрой некоторых футболистов клуба, над трансферами которых работал бразилец.

Парижане серьезно усилили состав в межсезонье, однако вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч (1:0, 1:3).

Также на решение не продолжать сотрудничество с повлияла ситуация с контрактом .

Летом истекает срок договора француза, и все идет к тому, что он бесплатно переберется в «Реал».

Ранее стало известно, что на должность нового спортивного директора «ПСЖ» претендует из .