Мбаппе хочет взять ЛЧ с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Он в задумчивости по поводу будущего

Килиан Мбаппе еще не решил, где продолжит карьеру.
Как пишет Goal.com, ссылаясь на близкого друга семьи Мбаппе, французский нападающий пребывает в глубокой задумчивости по поводу будущего, так как хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Ранее Мбаппе догнал Златана Ибрагимовича, забив 113-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1. До рекорда Эдинсона Кавани осталось 25 мячей.
В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.