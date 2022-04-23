Мбаппе хочет взять ЛЧ с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Он в задумчивости по поводу будущего

еще не решил, где продолжит карьеру.

Как пишет Goal.com, ссылаясь на близкого друга семьи Мбаппе, французский нападающий пребывает в глубокой задумчивости по поводу будущего, так как хочет выиграть Лигу чемпионов с и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее Мбаппе догнал , забив 113-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1. До рекорда осталось 25 мячей.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.