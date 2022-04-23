Мбаппе хочет взять ЛЧ с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Он в задумчивости по поводу будущего

Теги ПСЖ Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе еще не решил, где продолжит карьеру.

Как пишет Goal.com, ссылаясь на близкого друга семьи Мбаппе, французский нападающий пребывает в глубокой задумчивости по поводу будущего, так как хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее Мбаппе догнал Златана Ибрагимовича, забив 113-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1. До рекорда Эдинсона Кавани осталось 25 мячей. 

В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

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