Юран посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

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Сергей Юран посетил пасхальное богослужение в Москве.

Главный тренер «Химок» присутствует на литургии в столичном кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Об этом сообщил журналист Сергей Егоров, опубликовавший кадр из трансляции канала «Россия 1» с Юраном.

«Химки» в воскресенье примут «Крылья Советов» в рамках 26-го тура РПЛ, начало – в 14:00 по московскому времени. Подмосковный клуб, набрав 25 очков, сейчас занимает 13-е место в таблице.

Отметим, что праздничную службу в храме также посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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