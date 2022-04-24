Юрген Клопп: «Без «Сити» у «Ливерпуля» было бы на титул больше. Без «Баварии» Гвардиолы я взял бы с «Боруссией» на титул-два больше. Но меня это не сердит – уважаю тех, кто лучше»

высказался о взаимосвязи числа трофеев с общественным восприятием .

Немецкий тренер согласился с тем, что если смотреть только на достижения, то его команда может остаться в тени и не получить должного уважения.

«Вероятно, это так, поскольку мир зациклен на первом месте. Но мне кажется, что мы проводим выдающийся сезон, и он таковым останется даже в том случае, если мы ничего не выиграем.

Если мы выйдем в финал , это все равно будет выдающийся сезон, но, конечно, мы не получим того уважения, какое возможно при победе в нем. Впрочем, это естественно.

Я уже говорил, что если бы не «Ман Сити», то у нас было бы минимум на один титул больше. Так же и с «Боруссией» у меня было бы на титул-два больше, если бы не работал в «Баварии». Но это не сердит меня. Я всегда уважал того, кто меня превосходит. Надо учиться принимать свои достоинства и недостатки.

Мне немного жаль наших фанатов, потому что они могли бы праздновать успех чаще, но не более того», – сказал Клопп.