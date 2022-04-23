Клопп о прошлом сезоне: «Мы думали: «Надеемся, не придется играть в Лиге конференций». Выход в ЛЧ – важнейшее событие»

в прошлом сезоне опасался, что «Ливерпулю» придется играть в Лиге конференций.

«То, что мы сделали в прошлом году, то, что парни сделали, стало очень особенным событием в такой сложной ситуации. Выход в Лигу чемпионов – важнейшее событие. Было много моментов перед игрой с «Ньюкаслом» (1:1), когда я думал: «Эх, это слишком сложно, мы не попадем туда в этом году».

Были моменты, когда мы думали: «Окей, надеемся, что нам не придется играть в Лиге конференций». Ситуация обстояла так, мы задавались вопросом: «Когда стартует этот турнир?» Перед ним пришлось бы перестраивать всю предсезонку и все такое.

Я помню эти мысли. А потом парни выиграли пять матчей в чудесном стиле – «Вест Бром», гол Алиссона головой и все такое. Это были выдающиеся матчи, мне понравился каждый их момент», – сказал тренер .

В прошлом сезоне «красные» заняли третье место в таблице , опередив «Челси», который стал четвертым.