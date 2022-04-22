Клопп о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Не ожидали, что окажемся в такой ситуации, но нам нравится. Пока мы ничего не достигли»

порассуждал о шансах «Ливерпуля» на квадрупл.

Мерсисайдцы в этом сезоне выиграли Кубок английской лиги и претендуют на титулы в , Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Мы не ожидали, что окажемся в такой ситуации. Но нам это нравится. Это невероятно сложно – мы играем почти без остановки.

Мы понимаем, что пока ничего не достигли, ну или достигли малого. Мы выиграли один турнир, это здорово, но впереди еще три. Я не ожидал, что так будет, но знал, что будет лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал главный тренер .