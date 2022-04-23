пропустил на первых минутах во второй игре подряд.

открыл счет в матче 34-го тура АПЛ против «МЮ» на 3-й минуте.

Полузащитник Гранит Джака навесил в штрафную гостей, защитники Рафаэль Варан и Алекс Теллес не смогли вынести мяч, после чего он попал к Букайо Сака. Англичанин пробил, вратарь вытащил этот удар, но мяч полетел прямо на ногу Нуну Таварешу, который переправил его в сетку.

Напомним, что команда Ральфа Рангника пропустила первый гол от (0:4) в перенесенной игре 30-го тура на 5-й минуте. Его забил Луис Диас после передачи от Мо Салаха.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом».