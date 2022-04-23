«МЮ» пропустил на 3-й минуте после ошибок Варана и Теллеса в игре с «Арсеналом». «Ливерпуль» открыл счет на 5-й в прошлом матче

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Давид Де Хеа Гранит Джака Рафаэль Варан Алекс Теллес Нуну Тавареш Букайо Сака Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил на первых минутах во второй игре подряд.

«Арсенал» открыл счет в матче 34-го тура АПЛ против «МЮ» на 3-й минуте.

Полузащитник Гранит Джака навесил в штрафную гостей, защитники Рафаэль Варан и Алекс Теллес не смогли вынести мяч, после чего он попал к Букайо Сака. Англичанин пробил, вратарь Давид Де Хеа вытащил этот удар, но мяч полетел прямо на ногу Нуну Таварешу, который переправил его в сетку.

Напомним, что команда Ральфа Рангника пропустила первый гол от «Ливерпуля» (0:4) в перенесенной игре 30-го тура АПЛ на 5-й минуте. Его забил Луис Диас после передачи от Мо Салаха.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом».

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